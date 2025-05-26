На 73-м году ушла из жизни экс-председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова

Печальную новость 26 мая сообщила пресс-служба Самарского областного суда. Его бывший председатель скончалась на 73-м году жизни.
26 мая стало известно о том, что скончалась Любовь Дроздова. Председатель Самарского облсуда в почетной отставке родилась 8 мая 1952 года. Уроженка Куйбышева проработала в судебной системе нашего региона 47 лет, 32 из которых — судьей. Еще 12 — С 2007-го по 2019-й год — была председатель Самарского областного суда.
Вклад Любови Дроздовой в работу судебной системы нашей страны отметили на самом высоком уровне: с 2018-го года был присуждено почетное звание Заслуженного юриста России. Кроме того, в послужном списке Любови Петровны есть орден «За заслуги “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени (2008) и Благодарность от президента РФ (2013).
Прощание с Любовью Дроздовой должно состояться 28 мая 2025 года. О времени и месте пока не сообщается.
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