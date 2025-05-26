На 73-м году ушла из жизни экс-председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова

26 мая стало известно о том, что скончалась Любовь Дроздова. Председатель Самарского облсуда в почетной отставке родилась 8 мая 1952 года. Уроженка Куйбышева проработала в судебной системе нашего региона 47 лет, 32 из которых — судьей. Еще 12 — С 2007-го по 2019-й год — была председатель Самарского областного суда.