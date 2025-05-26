Мать и дочь отравились угарным газом в Кличеве

По данным ведомства, информация о том, что женщина и ее 10-летняя дочь попали с отравлением в больницу, поступила спасателям ночью в понедельник, 26 мая.
В МЧС уточнили, что причиной стало преждевременное закрытие задвижки дымохода печи в жилом доме.
В МЧС напомнили о том, что при печном отоплении необходимо соблюдать осторожность. Следует помнить, что угарный газ не имеет цвета и вкуса и может быть смертельно опасен. Чтобы избежать отравлений, важно регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных систем, а также не оставлять печи без присмотра.