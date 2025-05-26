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Таксиста, обвиняемого в убийстве девушки в Челябинске, арестовали

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая — РИА Новости. Водитель такси, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки в Челябинске, арестован судом на 2 месяца, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

Как сообщало региональное СУСК, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ — в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого в убийстве пассажирки такси избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2025 года», — говорится в сообщении.