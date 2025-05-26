Уфимские врачи удалили трехлетнему ребенку огромную опухоль

В Республиканской детской клинической больнице провели успешную операцию маленькому пациенту с редкой патологией. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, у трехлетнего ребенка диагностировали доброкачественное новообразование, развившееся из лимфатических сосудов и вызвавшее опасные осложнения.
Патология, приведшая к значительному увеличению брюшной полости и нарушению работы кишечника, была обнаружена во время ультразвукового исследования в районной поликлинике. После проведения телеконсультации со специалистами РДКБ медики приняли решение о срочной госпитализации малыша в хирургическое отделение.
Дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии выявило крупную многокамерную лимфангиому забрюшинного пространства размером 13×12×8 см. Хирурги выполнили лапаротомию — оперативное вмешательство через разрез брюшной стенки, в ходе которого полностью удалили опухолевое образование.
По данным медицинского учреждения, послеоперационный период протекает без осложнений. Состояние маленького пациента оценивается как стабильное, послеоперационные швы успешно заживают.
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