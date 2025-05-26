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В Нижегородской области задержан мужчина, перевозивший 20 кг наркотиков

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Нижегородской области пресекли попытку перевозки крупной партии наркотиков. Задержание произошло в ходе планового рейдового мероприятия на загородной автодороге сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для остановки автомобиля стал внешний признак опьянения у водителя. Во время досмотра салона иномарки полицейские обнаружили под задним пассажирским сиденьем 25 полимерных свертков с веществом белого цвета. Общий вес изъятого составил около 20 килограммов.

По результатам экспертизы, проведённой на месте, установлено, что один из пакетов содержит мефедрон массой более 1,5 кг. Остальные образцы направлены на дополнительное исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по региону.

В связи с инцидентом, который следователи классифицировали как покушение на незаконные производство, сбыт или перевозку наркотических средств в крупном размере, было возбуждено уголовное дело.

Фигуранту предъявили обвинение, а суд отправил его под стражу. По предварительным данным, мужчина приобрёл наркотики, чтобы сбывать их через тайники на территории России.

Сейчас проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей преступления и установление возможных соучастников