Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрожал ножом воспитателю: пьяный мужчина пробрался в детсад

В Чите задержан вооруженный мужчина, проникший на территорию детсада.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите 19 мая 2025 года произошло чрезвычайное происшествие — в детский сад беспрепятственно вошел пьяный 51-летний местный житель с ножом в руках. Мужчина начал угрожать воспитателю, демонстрируя оружие в присутствии детей.

Персонал учреждения действовал быстро и профессионально. Воспитатель немедленно увела детей в безопасное помещение и активировала тревожную кнопку. Однако к моменту прибытия наряда Росгвардии неизвестному удалось скрыться с места происшествия.

— Благодаря оперативной работе правоохранителей подозреваемый был быстро установлен и задержан. Заведено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. 26 мая суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении мужчины под стражу, — сообщает СК Забайкалья.

Параллельно с расследованием инцидента прокуратура проверяет, как посторонний человек смог беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию дошкольного учреждения. Следователи опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии разыскивают 8-летнего мальчика, пропавшего у реки.