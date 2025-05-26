Угрожал ножом воспитателю: пьяный мужчина пробрался в детсад

В Чите 19 мая 2025 года произошло чрезвычайное происшествие — в детский сад беспрепятственно вошел пьяный 51-летний местный житель с ножом в руках. Мужчина начал угрожать воспитателю, демонстрируя оружие в присутствии детей.
Персонал учреждения действовал быстро и профессионально. Воспитатель немедленно увела детей в безопасное помещение и активировала тревожную кнопку. Однако к моменту прибытия наряда Росгвардии неизвестному удалось скрыться с места происшествия.
— Благодаря оперативной работе правоохранителей подозреваемый был быстро установлен и задержан. Заведено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. 26 мая суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении мужчины под стражу, — сообщает СК Забайкалья.
Параллельно с расследованием инцидента прокуратура проверяет, как посторонний человек смог беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию дошкольного учреждения. Следователи опрашивают свидетелей, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают все обстоятельства случившегося.
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