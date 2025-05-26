В Калининграде задержаны шесть человек, которые работали на спецслужбы Украины

В Калининграде сотрудники регионального УФСБ России задержали шесть мужчин 2000−2002 годов рождения. Они оказались причастны к преступному сообществу, организатор которого — представитель спецслужб Украины.
Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, злоумышленники перенаправляли телефонные вызовы через интернет в мобильные сети. Используя специальное оборудование, они создавали условия для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и иных преступлений.
Мужчины проходят сразу по нескольким статьям УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет каждому.
Продолжается следствие.