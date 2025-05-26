В Калининграде задержаны шесть человек, которые работали на спецслужбы Украины

Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, злоумышленники перенаправляли телефонные вызовы через интернет в мобильные сети. Используя специальное оборудование, они создавали условия для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и иных преступлений.