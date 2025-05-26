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В Калининграде задержаны шесть человек, которые работали на спецслужбы Украины

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 20 лет каждому.

Источник: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининграде сотрудники регионального УФСБ России задержали шесть мужчин 2000−2002 годов рождения. Они оказались причастны к преступному сообществу, организатор которого — представитель спецслужб Украины.

Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, злоумышленники перенаправляли телефонные вызовы через интернет в мобильные сети. Используя специальное оборудование, они создавали условия для совершения мошеннических действий, хищения чужого имущества, компьютерной информации и иных преступлений.

Мужчины проходят сразу по нескольким статьям УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет каждому.

Продолжается следствие.