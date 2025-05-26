Закрытую дрифт вечеринку на «Газпром Арене» разогнала полиция Петербурга

На первую встречу пришло немного автолюбителей, и она прекратилась по прибытии сотрудников ДПС. Зато вторая акция, которая проходила ночью на Крестовском острове, собрала гораздо больше участников. Несколько десятков молодых энтузиастов устроили соревнования на скорости до 120 километров в час, несмотря на сильный ветер и дождь. Некоторым участникам не повезло: в столкновении сошлись два автомобиля «Мерседес» и «БМВ». К счастью, никто серьёзно не пострадал.