Закрытую дрифт вечеринку на «Газпром Арене» разогнала полиция Петербурга

На первую встречу пришло немного автолюбителей, и она прекратилась по прибытии сотрудников ДПС. Зато вторая акция, которая проходила ночью на Крестовском острове, собрала гораздо больше участников. Несколько десятков молодых энтузиастов устроили соревнования на скорости до 120 километров в час, несмотря на сильный ветер и дождь. Некоторым участникам не повезло: в столкновении сошлись два автомобиля «Мерседес» и «БМВ». К счастью, никто серьёзно не пострадал.
Однако веселье закончилось досрочно. Вскоре приехали сотрудники Госавтоинспекции. Они задержали четыре подозрительных автомобиля с признаками поддельных ВИН-номеров и отправили их на спецстоянку. Сообщается, что водителям может грозить серьёзные последствия вплоть до уголовной ответственности.
Также по последним данным 11 гонщиков отправились на медицинское обследование, пять из них отказались от теста на алкоголь и теперь они привлечены к административной ответственности. Полицейские дополнительно зафиксировали целый ряд нарушений: отсутствующие ремни безопасности, незастрахованные автомобили и прочие несоблюдения требований закона.
Ранее «МК в Питере» писал, что в Петербурге правонарушитель залез на крышу легковой иномарки, а водитель, его 23-летний друг, повез его покататься по Невскому проспекту.