В Челябинской области грузовой поезд переехал женщину, перелезавшую под вагоном

Сообщается, что все произошло на станции Нижнеувельская (Увельский район).
Нетрезвая 49-летняя женщина, не пожелав переходить через рельсы по пешеходному мосту, который находился неподалеку, решила пересечь пути под вагоном остановившегося грузового поезда.
«В тот самый момент, когда она находилась под составом, он тронулся и совершил наезд на гражданку. Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
В результате пострадавшая получила тяжелые травмы руки и ноги, экстренно эвакуирована в городскую больницу Южноуральска.
Состояние опьянения пострадавшей, в том числе, подтверждается показаниями очевидцев и бутылкой крепкого алкоголя, обнаруженной рядом с железнодорожными путями.
По итогам начавшегося разбирательства органы внутренних дел на транспорте примут соответствующее процессуальное решение.