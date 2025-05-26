В Ростове будут судить рулевого теплохода за столкновение с опорой моста

Ему грозит штраф до 300 тыс. руб., либо ограничением свободы на срок до четырех лет.
Столкновение теплохода с опорой моста произошло утром 26 мая прошлого года. В результате водного происшествия «причинен крупный ущерб в размере более 8 млн руб. собственникам судна и моста, который возмещен в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.
Виновнику столкновения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Уголовное дело направлено в суд.