Восемнадцатилетний водитель опрокинул Renault из-за косули на дороге

В Ивьевском районе косуля, выбежавшая на дорогу, стала причиной опрокидывания автомобиля, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Жесткая авария произошла в субботу, 24 мая, на дороге местного назначения Н-6147, направлением Ивье — Дуды.
Установлено, что около 23.50 часов 18-летний водитель «Рено» ехал в сторону райцентра, когда на дорогу неожиданно выбежала косуля.
Водитель попытался избежать наезда на дикое животное, но не справился с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет, где иномарка опрокинулась.
В аварии пострадал 18-летний пассажир авто, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
К слову, недавно Минфин сказал о страховых выплатах в Беларуси после ДТП с дикими животными.
И, напомним, белорусские водители обязаны ездить с ближним светом фар с 25 мая. Здесь мы подробнее писали о том, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила водителям о включенном ближнем свете фара и объявила специальную акцию «Внимание — дети!» с 25 мая по 5 июня 2025 года.
Между тем МВД опубликовало карту полного запрета курения в Минске.