Мэр Киренского района раскрыл подробности о жесткой посадке самолета Ан-24

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин раскрыл подробности об инциденте с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. Он подчеркнул, что на борту находилось 46 человек: 39 взрослых и семеро детей (один из них — грудной ребенок), пишет ИА IrkutskMedia.