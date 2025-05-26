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Мэр Киренского района раскрыл подробности о жесткой посадке самолета Ан-24

Все причины произошедшего устанавливаются.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин раскрыл подробности об инциденте с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. Он подчеркнул, что на борту находилось 46 человек: 39 взрослых и семеро детей (один из них — грудной ребенок), пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил Кирилл Свистелин в своем тг-канале (18+), пострадавших нет.

Сейчас на месте работают экстренные службы, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее агентство сообщало, что самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киренска Приангарья сегодня, 26 мая, в 14:33. В результате инцидента произошел подлом передней стойки шасси.