В Новосибирске осудили группу телефонных мошенников

Суд признал вину всех подсудимых и назначил им разные сроки. Четверых фигурантов — Носуленко, Голышкина, Босаченко и Мольцена — приговорили к лишению свободы от 5 до 5,5 лет в колонии общего режима. Медведев получил 2,5 года условно, Свиридов — два года условно. Марусенкову дали три года и один месяц строгого режима, но он был освобожден прямо в зале суда — ему зачли срок в СИЗО.