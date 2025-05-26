В Новосибирске осудили группу телефонных мошенников

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор участникам банды телефонных аферистов, которые действовали в городе с января по апрель 2022 года. Они организовали «колл-центр» прямо в гараже и под видом сотрудников банков обманывали людей по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Восемь человек звонили жертвам, представлялись работниками финансовых организаций и убеждали их взять кредит или перевести деньги якобы для «страховки» и «комиссий». Всего за несколько месяцев им удалось обмануть десятки человек. Сумма ущерба превысила миллион рублей — суммы похищенного варьировались от 3 до 160 тысяч.
Суд признал вину всех подсудимых и назначил им разные сроки. Четверых фигурантов — Носуленко, Голышкина, Босаченко и Мольцена — приговорили к лишению свободы от 5 до 5,5 лет в колонии общего режима. Медведев получил 2,5 года условно, Свиридов — два года условно. Марусенкову дали три года и один месяц строгого режима, но он был освобожден прямо в зале суда — ему зачли срок в СИЗО.
Также суд постановил взыскать с осуждённых судебные расходы — от 150 до 250 тысяч рублей на оплату адвокатов. Приговор пока не вступил в силу.