Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске девушка утонула в реке Лошица

ОСВОД сообщил о девушке, утонувшей в Лошице в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в реке Лошица обнаружили утонувшую девушку. Подробности сообщил телеграм-канал «ОСВОД Минск».

О произошедшем стало известно 25 мая. В тот день в спасательную службу позвонил очевидец. Мужчина сказал, что вблизи дома № 32 на переулке Корженевского в реке находится тело женщины.

Труп девушки работники МЧС обнаружили в двух метрах от берега на глубине примерно 0,5 метра.

— Причина и обстоятельства гибели устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.

Уточняется, что данный участок реки не оборудован для массового отдыха и купания.