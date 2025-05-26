В Минске девушка утонула в реке Лошица

В Минске в реке Лошица обнаружили утонувшую девушку. Подробности сообщил телеграм-канал «ОСВОД Минск».
О произошедшем стало известно 25 мая. В тот день в спасательную службу позвонил очевидец. Мужчина сказал, что вблизи дома № 32 на переулке Корженевского в реке находится тело женщины.
Труп девушки работники МЧС обнаружили в двух метрах от берега на глубине примерно 0,5 метра.
— Причина и обстоятельства гибели устанавливаются, — прокомментировали в МЧС.
Уточняется, что данный участок реки не оборудован для массового отдыха и купания.