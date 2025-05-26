Дело не в столовой: в ДВФУ прокомментировали ситуацию с отравлением студентов

Во Владивостоке специалисты Роспотребнадзора завершили проверку по факту отравления студентов ДВФУ — версия с пищевым источником не подтвердилась, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе университета.
Лабораторные исследования показали, что столовые и точки производства питания в кампусе не стали причиной вспышки: следов норовируса там не выявлено.
«Основная версия, что конференцию в ДВФУ посетил ранее заболевший человек с бессимптомным течением болезни, который и стал источником инфекции», — сообщили в пресс-службе учебного заведения.
В настоящее время все 14 студентов и сотрудников, обратившихся с признаками отравления, остаются под наблюдением врачей. По данным вуза, уже 27 мая планируется их выписка.
На территории университета продолжается комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Помещения обрабатываются специализированной организацией, профилактические меры проводят совместно с врачами Медкомплекса ДВФУ, сотрудниками Владивостокской поликлиники № 1 и Роспотребнадзора.
Вспышка норовируса произошла в стенах ДВФУ: заболевшие студенты проходят лечение.
В Роспотребнадзоре и вузе прокомментировали ситуацию.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что по факту инцидента в вузе прокуратура проводит проверку. Ведомство проанализирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания учащихся. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования.
Также вспышка норовируса произошла в стенах колледжа в Дальнегорске. Учащиеся учреждения могли заразиться им через сотрудников пищеблока, считают в Роспотребнадзоре.