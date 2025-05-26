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Ростов простился со школьником, утонувшим в реке, после исчезновения

Об этом сообщают очевидцы.

В Ростове-на-Дону 25 мая на Северном кладбище прошли похороны школьника, трагически погибшего в реке Темерник после загадочного исчезновения. Проститься с мальчиком пришли родные, друзья, одноклассники, учителя и волонтеры, принимавшие участие в поисках. Отпевание состоялось в Свято-Покровском храме.

Трагедия произошла 20 мая, когда подросток не вернулся домой после школы. Ночные поиски, в которых участвовали неравнодушные жители, волонтеры и родители, к сожалению, завершились утром обнаружением тела в реке Темерник, недалеко от школы.

Обстоятельства гибели школьника остаются невыясненными, результаты экспертизы еще не готовы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. На похоронах скорбящие выражали соболезнования семье, потерявшей сына.