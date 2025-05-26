В Казани задержали сына главы Всероссийского общества слепых Александра Сипкина

Сипкин приехал на заседание в рамках социально-реабилитационного форума. По версии следствия, он встречался с директором завода по производству крышек «Елабуга УкупрПласт» Александром Величко. Подозреваемый потребовал у него 30 миллионов рублей за сохранение должности. Однако Величко решил обратился в правоохранительные органы.