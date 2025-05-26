В Казани задержали сына главы Всероссийского общества слепых Александра Сипкина. Его подозревают в коммерческом подкупе.
Сипкин приехал на заседание в рамках социально-реабилитационного форума. По версии следствия, он встречался с директором завода по производству крышек «Елабуга УкупрПласт» Александром Величко. Подозреваемый потребовал у него 30 миллионов рублей за сохранение должности. Однако Величко решил обратился в правоохранительные органы.
В результате Сипкина задержали при получении 2,2 миллиона рублей. Свою вину он не признает. Суд отправил его под домашний арест до 23 июля, сообщает «БИЗНЕС Online».
Напомним, начался процесс замглавы Советского района Казани об иске на 21,9 млн рублей. Прокуратура посчитала, что чиновник и члены его семьи не могли приобрести земельные участки и дома на законные доходы.