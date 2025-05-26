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Ячейку исламистов накрыли в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело в отношении главарей.

В Нижегородской области накрыли законспирированную ячейку исламистов из Центральной Азии, которая распространяла террористическую идеологию. Об этом сообщает ФСБ России.

В ячейкк запрещенной в России международной террористической организации входили семь человек. Они действовали по указанию эмиссара из Польши: распространяли террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание «всемирного халифата», среди местных мусульман и трудовых мигрантов. На тайных собраниях они вербовали новых сторонников.

Все семь человек задержаны. У них дома изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи.

В отношении двух главарей ячейки возбудили уголовные дела, остальные попали под административные статьи, их выдворят из страны.