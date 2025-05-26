Ячейку исламистов накрыли в Нижегородской области

В ячейкк запрещенной в России международной террористической организации входили семь человек. Они действовали по указанию эмиссара из Польши: распространяли террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание «всемирного халифата», среди местных мусульман и трудовых мигрантов. На тайных собраниях они вербовали новых сторонников.