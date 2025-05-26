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12 кур погибли на пожаре в селе Самарской области утром 26 мая

Это случилось в понедельник в Красноармейском районе губернии.

Это случилось в понедельник в Красноармейском районе губернии, уточнили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники местного учреждения узнали о происшествии 26 мая в 11:43. В селе Колывань на улице Центральной горели дворовые постройки. Огонь раскинулся на 48 квадратных метров.

Его тушили специалисты 126-й пожарно-спасательной части. В 12:07 пламя локализовали. После приступили к проливке объектов. Погибли 12 кур. Среди людей пострадавших нет.

На днях в Самаре горела заброшенная двухэтажка возле парка Металлургов. Там медпомощь тоже никому не потребовалась.

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