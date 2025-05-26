В Нижегородской области ФСБ задержала курируемых из Польши террористов

«Установлено, что по указанию зарубежного эмиссара МТО, находящегося в Польше, фигуранты распространяли среди местных мусульман и трудовых мигрантов террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого Всемирного халифата. В процессе конспиративных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников», — говорится в сообщении ФСБ.