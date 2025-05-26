Над Омском заметили СУ-27 с выпушенными шасси

Омичи были встревожены появлением в небе над городом тяжелого военного самолета СУ-27. Сначала горожане ошибочно приняли его за МиГ-29, которые периодически пролетают над Омском в период проведения больших торжеств.
Однако внимательные горожане отметили, что марка самолета относится к военным истребителям СУ-27. По данным СМИ, военный самолет садился в Омске для дозаправки.
«Сверхзвуковой самолет СУ-27 действительно в районе 11 часов сел в Омске для дозаправки. Судно совершало технический перегон через Омска», — сообщили изданию NGS55.ru в пресс-службе омского аэропорта.
В августе омичи смогут увидеть пилотажную группу «Стрижи». Традиционно пилотажная группа пролетит через Омск и также будет садиться для дозаправки по пути в Кузбасс, где примет участие в праздновании Дня шахтера.
Ранее мы сообщали, что в Омске впервые сел широкофюзеляжный самолет Airbus А-330.