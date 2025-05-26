В Уфе напавшего на девочку-подростка студента обвинили в попытке изнасилования

В уфимской Черниковке 16-летняя девушка стала жертвой нападения 21-летнего студента УУНиТ. Молодой человек подкараулил подростка у подъезда на Мира и проследовала за ним внутрь, где, как считает следствие, попытался изнасиловать девушку. Уфимку спасли ее крики и звонок брату. Испугавшись последствий, уфимец поспешил убежать и скрыться.