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В Уфе напавшего на девочку-подростка студента обвинили в попытке изнасилования

В Уфе заключили под стражу 21-летнего студента, напавшего на 16-летнюю девушку в подъезде дома.

Источник: Комсомольская правда

В уфимской Черниковке 16-летняя девушка стала жертвой нападения 21-летнего студента УУНиТ. Молодой человек подкараулил подростка у подъезда на Мира и проследовала за ним внутрь, где, как считает следствие, попытался изнасиловать девушку. Уфимку спасли ее крики и звонок брату. Испугавшись последствий, уфимец поспешил убежать и скрыться.

Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, молодого человека задержали и предъявили обвинении в попытке изнасилования несовершеннолетней. Суд заключил студента на два месяца в СИЗО.

Добавим, что ранее молодой человек преследовал свою одногруппницу после отказа во взаимности. Также в сети обнаружилось видео, где похожий на него человек преследует другую девушку в подъезде.

В вузе подтвердили, что у студента были проблемы с поведением. В частности, он напал на сокурсника, ударив его головой в нос из-за учебного конфликта. Тогда инцидент удалось урегулировать материальной компенсацией и публичными извинениями.

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