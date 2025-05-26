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Sitrak и «Веста» столкнулись на трассе Р-229 в Самарской области утром 26 мая

В аварии с двумя машинами в никто не пострадал.

В аварии с двумя машинами в никто не пострадал. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения о ДТП появились в понедельник в 10:55. На 122-м километре дороги Р-229 столкнулись Sitrak и «Веста». На месте происшествия работали сотрудники 126-й пожарно-спасательной части Красноармейского района губернии.

Специалисты отключили аккумуляторы авто. Также на проблемном участке были правоохранители и медики. Помощь последних никому не потребовалась. А полицейские организовали проверку.

Днем ранее в Самарской области 24-летний парень на «Гранте» опрокинулся и попал в больницу. Пострадал и его 18-летний пассажир.

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