Sitrak и «Веста» столкнулись на трассе Р-229 в Самарской области утром 26 мая

В аварии с двумя машинами в никто не пострадал. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сведения о ДТП появились в понедельник в 10:55. На 122-м километре дороги Р-229 столкнулись Sitrak и «Веста». На месте происшествия работали сотрудники 126-й пожарно-спасательной части Красноармейского района губернии.
Специалисты отключили аккумуляторы авто. Также на проблемном участке были правоохранители и медики. Помощь последних никому не потребовалась. А полицейские организовали проверку.
Днем ранее в Самарской области 24-летний парень на «Гранте» опрокинулся и попал в больницу. Пострадал и его 18-летний пассажир.
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