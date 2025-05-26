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Силами ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву

В рамках обеспечения безопасности столицы силы противовоздушной обороны России уничтожили один беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы. После падения осколков на месте происшествия начали работу экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, силами противовоздушной обороны Минобороны России был уничтожен один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.