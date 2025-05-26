В Нижнем Новгороде умер кот, которого сняли с окна десятиэтажки

Напомним, в воскресенье днем им поступило сообщение о том, что в окне многоэтажки на улице Кораблестроителей застрял кот. Зоозащитники немедленно выехали на место, вызвали экстренные службы и промышленных альпинистов. Кота успешно сняли с высоты 10-го этажа и отвезли в ветеринарный госпиталь. При осмотре у него выявили перелом позвоночника, обезвоживание и сильное истощение. В тот же вечер сердце кота остановилось, но ветеринарам удалось его завести. Последние часы он находился под пристальным наблюдением специалистов.