В Нижнем Новгороде умер кот, которого сняли с окна десятиэтажки

Кот, которого сняли с окна на 10-м этаже, умер в нижегородской ветклинике. Запись соответствующего содержания опубликовали волонтеры группы «Зоопатруль НН» в своих соцсетях 26 мая.
Напомним, в воскресенье днем им поступило сообщение о том, что в окне многоэтажки на улице Кораблестроителей застрял кот. Зоозащитники немедленно выехали на место, вызвали экстренные службы и промышленных альпинистов. Кота успешно сняли с высоты 10-го этажа и отвезли в ветеринарный госпиталь. При осмотре у него выявили перелом позвоночника, обезвоживание и сильное истощение. В тот же вечер сердце кота остановилось, но ветеринарам удалось его завести. Последние часы он находился под пристальным наблюдением специалистов.
Выяснилось, что в квартире сормовской многоэтажке жила пенсионерка с пятью кошками. После смерти хозяйки животные оказались заперты в квартире без еды и воды почти на целый месяц. После случившегося родственница пенсионерки посетила квартиру, забрала оттуда всех оставшихся кошек и увезла их в неизвестном направлении.
Как сообщила зоозащитница Лара Саплина, в настоящее время написано заявление в полицию. Новую хозяйку квартиры хотят привлечь к ответственности по уголовной статье «Жестокое обращение с животными».