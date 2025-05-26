Волгоградских пайщиков кредитного кооператива обманули почти на 700 млн рублей

Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Камышина, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
По версии следствия, с 2010-го по 2019 год руководство кредитного потребительского кооператива, действуя организованной группой, использовало служебные полномочия в ущерб интересам организации. Под видом финансовой помощи пайщикам фигуранты выдали необеспеченные займы себе, аффилированным и посторонним лицам на сумму свыше 150 млн рублей.
Несмотря на запрет Центробанка России на прием новых членов и проведение финансовых операций, в 2019 году кооператив продолжил незаконную деятельность: заключено 139 новых договоров, привлечено более 41 млн рублей, выданы займы на сумму свыше 42 млн рублей.
Как отмечает пресс-служба УФСБ по Волгоградской области, действия подозреваемых привели к банкротству кооператива в августе 2019 года и ущербу более 21 тыс. пайщиков из Волгоградской и Саратовской областей на сумму 698 659 328 рублей.
В ходе расследования при поддержке УМВД и УФСБ по Волгоградской области проведены обыски, изъяты денежные средства в разных валютах (150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков) и документы на имущество подозреваемых. В суд направлены ходатайства об их аресте.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступления, круг потерпевших и возможные соучастники.