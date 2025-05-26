Волгоградских пайщиков кредитного кооператива обманули почти на 700 млн рублей

В ходе расследования при поддержке УМВД и УФСБ по Волгоградской области проведены обыски, изъяты денежные средства в разных валютах (150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков) и документы на имущество подозреваемых. В суд направлены ходатайства об их аресте.