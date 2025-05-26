«Повесил на веревке для выгула». СК обнародовал подробности жестокого убийства собаки жителем Гродно

В материалах дела говорится, что летом 2024 года мужчина на одной из интернет-площадок нашел объявление о том, что владельцы отдают собаку бесплатно. В тот же день гродненец стал обладателем щенка. Во время допроса обвиняемый сообщил, что примерно с марта 2025 собака начала справлять естественную нужду в квартире. Он добавил, что периодически животное тошнило. Так произошло и в день убийства.