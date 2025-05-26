«Повесил на веревке для выгула». СК обнародовал подробности жестокого убийства собаки жителем Гродно

СК сообщил, что житель Гродно убил собаку, повесив ее на веревке для выгула. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 18 марта 2025 года новость о повешенной собаке не окраине Гродно облетела все городские часты. Следователи осмотрели место случившегося. Вместе с тем личность фигуранта оперативно установили сотрудники милиции. Им оказался 35-летний гродненец.
В материалах дела говорится, что летом 2024 года мужчина на одной из интернет-площадок нашел объявление о том, что владельцы отдают собаку бесплатно. В тот же день гродненец стал обладателем щенка. Во время допроса обвиняемый сообщил, что примерно с марта 2025 собака начала справлять естественную нужду в квартире. Он добавил, что периодически животное тошнило. Так произошло и в день убийства.
В СК заметили, что вместо того, чтобы собаке оказать помощь и обратиться к специалистам, гродненец решил действовать радикально. Сказано, что вечером 17 мая вместе с женой и собакой они отправились на прогулку. Когда фигурант с супругой подошли к частному сектору, то мужчина попросил его подождать.
«Сам же с собакой направился далее, откуда вернулся уже один. Установлено, что вблизи одного из частных домов фигурант повесил собаку на веревке, которую использовал для выгула», — рассказали в ведомстве.
Установлено, что смерть животного наступила в результате механической асфиксии (удушения). Житель Гродно пояснил, что хотела отпустить собаку. Про что, что животное можно отдать в приют, он не подумал.
«Супруга момент убийства животного не видела, однако поняла, что мужчина расправился с питомцем», — говорится в сообщении.
Следователи предъявили жителю Гродно обвинение по части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений.
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