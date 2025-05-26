Пропавшую студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову ищут за рубежом

Таинственно исчезнувшую в феврале 2024 года студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову продолжают искать не только в России, но и за рубежом. Ранее девушку объявили в розыск по линии Интерпола, а также распространили ориентировки в Турции. Об этом уже рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, 22-летняя студентка РЮИ МВД Анна Цомартова пропала после соревнований по тайскому боксу в Каспийске. Она ушла на прогулку по берегу моря, но назад так и не вернулась. Долгие поиски, в том числе с водолазами, не принесли результатов. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Позже у родителей Анны появились подозрения, что их дочь жива и может находится в другой стране. Это произошло после публикации фотографии из метро Дубая. Незнакомка на снимке была очень похожа на ростовчанку, но это была, к сожалению, не она. Однако именно это обстоятельство стало одним и аргументов в пользу того, чтобы Цомартову объявили в международный розыск.