Пропавшую студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову ищут за рубежом

Позже у родителей Анны появились подозрения, что их дочь жива и может находится в другой стране. Это произошло после публикации фотографии из метро Дубая. Незнакомка на снимке была очень похожа на ростовчанку, но это была, к сожалению, не она. Однако именно это обстоятельство стало одним и аргументов в пользу того, чтобы Цомартову объявили в международный розыск.