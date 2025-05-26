Житель Гродно убил свою собаку за то, что та болела

Питомца мужчина завел летом 2024 года. А с марта 2025 года собака стала справлять нужду в квартире, периодически животное тошнило. Так случилось и в тот день. Однако вместо того, чтобы помочь псу, гродненец решил его убить.
Вечером 17 марта он вместе с женой отправился выгуливать собаку. В частном секторе мужчина попросил супругу подождать. Сам прошел дальше, а вернулся уже один. Возле частного дома фигурант повесил собаку на дереве.
Следователю он пояснил, что сначала хотел просто отпустить пса, а вот отдать другим хозяевам не догадался.
Известно, что мужчина раньше не привлекался к уголовной ответственности, однако злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у нарколога.
Гродненцу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339−1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или арест.