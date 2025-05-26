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Житель Гродно убил свою собаку за то, что та болела

В марте новость о повешенной на окраине областного центра собаке разлетелась по чатам. Следователи установили, что бесчеловечный поступок — дело рук 35-летнего местного жителя, рассказали в УСК по Гродненской области.

Источник: Смартпресс

Питомца мужчина завел летом 2024 года. А с марта 2025 года собака стала справлять нужду в квартире, периодически животное тошнило. Так случилось и в тот день. Однако вместо того, чтобы помочь псу, гродненец решил его убить.

Вечером 17 марта он вместе с женой отправился выгуливать собаку. В частном секторе мужчина попросил супругу подождать. Сам прошел дальше, а вернулся уже один. Возле частного дома фигурант повесил собаку на дереве.

Следователю он пояснил, что сначала хотел просто отпустить пса, а вот отдать другим хозяевам не догадался.

Известно, что мужчина раньше не привлекался к уголовной ответственности, однако злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у нарколога.

Гродненцу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339−1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или арест.