В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
В региональном ГУМЧС уточнили, что в 10.33 мск получили данные о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного микроавтобуса Fiat на улице Ленинградской в Тольятти.
«В результате ДТП погибших нет, четверых пострадавших, в том числе двоих детей, пожарные передали работникам скорой помощи, пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в маршрутке находились шесть человек.