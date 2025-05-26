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В Тольятти маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие

В Тольятти в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 26 мая — РИА Новости. Легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Тольятти, в результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.

В региональном ГУМЧС уточнили, что в 10.33 мск получили данные о столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного микроавтобуса Fiat на улице Ленинградской в Тольятти.

«В результате ДТП погибших нет, четверых пострадавших, в том числе двоих детей, пожарные передали работникам скорой помощи, пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в маршрутке находились шесть человек.