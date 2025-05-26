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В Самарской области туристы 40 раз пытались повредить памятникам природы

На природных памятниках «Рачейские скалы» и «Подвальские террасы» координаторы охранного режима зафиксировали более 40 случаев нарушения правил посещения.

На природных памятниках «Рачейские скалы» и «Подвальские террасы» координаторы охранного режима зафиксировали более 40 случаев нарушения правил посещения.

Чаще всего туристы пытались въехать на территорию на автомобилях или квадроциклах, а также устраивать пикники и шашлыки в запрещённых местах. Об этом сообщает региональный Минприроды.

При этом реакция отдыхающих разная: многие проявляют понимание и уважительно относятся к природе — им отдельная благодарность от защитников природы.

Однако встречаются и грубые нарушители: зафиксированы случаи с пьяными компаниями, повреждением шлагбаумов и оставлением мусора.

Такие действия могут повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Несмотря на это, популярность у туристов у данных мест остается высокой — только за выходные на самых востребованных участках бывает до тысячи человек.

Природные достопримечательности открыты для посещения, но важно помнить: их нужно беречь, чтобы сохранить красоту и уникальность для будущих поколений.

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