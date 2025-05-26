Стрелявшего на вокзале в воронежской Россоши отправили в СИЗО

Подозреваемого в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, покушении на убийство нескольких человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) суд заключил под стражу. Об этом сообщили в воронежском управлении СКР. Мера пресечения будет действовать до 23 июля.