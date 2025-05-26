«Газель» с надписью «Хлеб» развернуло на дороге в Омске

«В этот раз обошлось без пострадавших. С непосредственной близости произошли сразу два ДТП. Столкнулись автомобили без пострадавших», — прокомментировала ДТП для «КП Омск» руководитель пресс-службы Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.