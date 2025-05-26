«Газель» с надписью «Хлеб» развернуло на дороге в Омске

Омичи сообщают о массовом ДТП на улице Кондратюка в Омске. Как рассказали очевидцы, «ГАЗель» с надписью «Хлеб» столкнулась с легковушкой.
Несколькими метрами до столкновения также столкнулись две легковушки. Как рассказали «КП Омск» в региональном ГИБДД, обе аварии, к счастью, незначительные.
«В этот раз обошлось без пострадавших. С непосредственной близости произошли сразу два ДТП. Столкнулись автомобили без пострадавших», — прокомментировала ДТП для «КП Омск» руководитель пресс-службы Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.
Ранее мы писали, что годовалый малыш пострадал при сваливании легковушки в кювет под Омском.