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«Газель» с надписью «Хлеб» развернуло на дороге в Омске

Сразу два ДТП произошли сегодня на одном участке улицы Кондратюка.

Источник: Комсомольская правда

Омичи сообщают о массовом ДТП на улице Кондратюка в Омске. Как рассказали очевидцы, «ГАЗель» с надписью «Хлеб» столкнулась с легковушкой.

Несколькими метрами до столкновения также столкнулись две легковушки. Как рассказали «КП Омск» в региональном ГИБДД, обе аварии, к счастью, незначительные.

«В этот раз обошлось без пострадавших. С непосредственной близости произошли сразу два ДТП. Столкнулись автомобили без пострадавших», — прокомментировала ДТП для «КП Омск» руководитель пресс-службы Госавтоинспекции Омской области Наталья Бобылева.

Ранее мы писали, что годовалый малыш пострадал при сваливании легковушки в кювет под Омском.