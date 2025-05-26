В Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за просадки дороги

Согласно документу, муниципальному учреждению «Гормост» поручено в срочном порядке провести комплекс аварийно-восстановительных работ. В первую очередь специалистам предстоит обследовать участок ливневой канализации (трубопровод ПХВ500) в трех метрах от смотрового колодца в проблемной зоне, затем — разработать техническое решение для устранения причин просадки дорожного покрытия, выполнить работы на поврежденном участке ливневой канализации и ликвидировать причины деформации дорожного полотна.