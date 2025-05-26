В Новосибирске вводят режим повышенной готовности из-за просадки дороги

В Новосибирске из-за ситуации на улице Титова вводят режим повышенной готовности. Соответствующий проект постановления мэра Новосибирска 26 мая был опубликован на официальном портале города. Решение принято в связи с угрозой дальнейшей просадки дорожного полотна на участке улицы Титова в районе остановки «Чистая слобода» (Ленинский район).
Согласно документу, муниципальному учреждению «Гормост» поручено в срочном порядке провести комплекс аварийно-восстановительных работ. В первую очередь специалистам предстоит обследовать участок ливневой канализации (трубопровод ПХВ500) в трех метрах от смотрового колодца в проблемной зоне, затем — разработать техническое решение для устранения причин просадки дорожного покрытия, выполнить работы на поврежденном участке ливневой канализации и ликвидировать причины деформации дорожного полотна.
Администрации Ленинского района поручено проинформировать местных жителей о введении особого режима и принимаемых мерах. В сообщении подчеркивается, что все работы будут проведены в максимально сжатые сроки для минимизации неудобств для горожан.
Ограничительные меры вводятся в профилактических целях, чтобы предотвратить возможное ухудшение ситуации и обеспечить безопасность дорожного движения. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность при передвижении в указанном районе.
В настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений и разрабатывают план первоочередных мероприятий. Ожидается, что после завершения обследования будут названы более точные сроки выполнения ремонтных работ.