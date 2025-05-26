Мошенники выманили у воронежской пенсионерки 3 млн руб под предлогом замены домофона

Воронежская пенсионерка лишилась более трех миллионов рублей после общения с «сотрудником службы домофонов». 61-летней женщине сообщили, что в подъезде собираются менять домофон, и попросили назвать код из смс, чтобы «подтвердить заявку». Не подозревающая об афере женщина все назвала.