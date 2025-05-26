Мошенники выманили у воронежской пенсионерки 3 млн руб под предлогом замены домофона

Воронежская пенсионерка лишилась более трех миллионов рублей после общения с «сотрудником службы домофонов». 61-летней женщине сообщили, что в подъезде собираются менять домофон, и попросили назвать код из смс, чтобы «подтвердить заявку». Не подозревающая об афере женщина все назвала.
Позже ей сообщили о взломе аккаунта на Госуслугах и порекомендовали позвонить в службу безопасности. Потом лже-представители правоохранительных органов убедили пенсионерку перевести деньги на «защитный счет», чтобы «обезопасить накопления».
Женщина перевела аферистам 3,3 млн рублей.
За 25 мая жертвами дистанционных мошенников стали четверо жителей Воронежской области, они лишились в совокупности более 3,5 млн рублей.