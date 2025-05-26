В Бухаре мужчина задушил любовницу — она настаивала, чтобы он развёлся

Как установило следствие, женщина, ранее разведённая, познакомилась с женатым мужчиной под предлогом ремонта бытовой техники в её доме. Знакомство быстро переросло в близкие отношения. Пара даже вместе выезжала за границу на отдых.
Однако по мере развития отношений женщина всё настойчивее требовала, чтобы мужчина развёлся со своей супругой. Между ними начались ссоры, которые со временем переросли в оскорбления и взаимные обвинения. Во время одной из таких ссор мужчина задушил женщину подушкой, после чего перенёс её тело в подвал и закопал, скрыв следы преступления. Некоторое время он продолжал жить как ни в чём не бывало.
Родственники женщины забили тревогу спустя 10 дней после её исчезновения и обратились в органы внутренних дел. В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена, мужчина в суде признал свою вину.
«Я прошу прощения у семьи погибшей женщины, у своих родителей. Я совершил огромную ошибку в порыве ярости. Теперь мне предстоит сделать выводы, находясь за решёткой», — заявил на суде мужчина.
Обвиняемый был признан виновным по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.