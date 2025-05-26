В Бухаре мужчина задушил любовницу — она настаивала, чтобы он развёлся

Однако по мере развития отношений женщина всё настойчивее требовала, чтобы мужчина развёлся со своей супругой. Между ними начались ссоры, которые со временем переросли в оскорбления и взаимные обвинения. Во время одной из таких ссор мужчина задушил женщину подушкой, после чего перенёс её тело в подвал и закопал, скрыв следы преступления. Некоторое время он продолжал жить как ни в чём не бывало.