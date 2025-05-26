В Самарской области 26 мая перевернулась маршрутка, 3 человека пострадало

Как только информация о ДТП поступила в дежурную часть, инспекторы ГИБДД незамедлительно выехали на место, организовали безопасность дорожного движения, опросили водителей и очевидцев, а также провели другие необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.