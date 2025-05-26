Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области 26 мая перевернулась маршрутка, 3 человека пострадало

По предварительным данным, 26 мая 2025 года примерно в 11:40 54-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом Fiat, двигался по улице Ленина в Центральном районе Тольятти.

По предварительным данным, 26 мая 2025 года примерно в 11:40 54-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом Fiat, двигался по улице Ленина в Центральном районе Тольятти.

На перекрестье улиц Ленина и Советской он проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2112, за рулём которого находился 34-летний водитель.

Как только информация о ДТП поступила в дежурную часть, инспекторы ГИБДД незамедлительно выехали на место, организовали безопасность дорожного движения, опросили водителей и очевидцев, а также провели другие необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.

В результате аварии пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля и двое пассажиров автобуса.

Медики оказали им первую помощь на месте. Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего, включая причины и условия, приведшие к нарушению правил дорожного движения.

1 июня разыграем уникальные призы для подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене!

Подписывайся! Принимай участие!