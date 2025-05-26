В Самарской области 26 мая перевернулась маршрутка, 3 человека пострадало

По предварительным данным, 26 мая 2025 года примерно в 11:40 54-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом Fiat, двигался по улице Ленина в Центральном районе Тольятти.
На перекрестье улиц Ленина и Советской он проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2112, за рулём которого находился 34-летний водитель.
Как только информация о ДТП поступила в дежурную часть, инспекторы ГИБДД незамедлительно выехали на место, организовали безопасность дорожного движения, опросили водителей и очевидцев, а также провели другие необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств аварии.
В результате аварии пострадали три человека: водитель отечественного автомобиля и двое пассажиров автобуса.
Медики оказали им первую помощь на месте. Полицейские продолжают устанавливать все детали произошедшего, включая причины и условия, приведшие к нарушению правил дорожного движения.
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