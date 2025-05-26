ВСУ убили курского пенсионера, над которым издевались на видео

«Его нет больше. Его убили украинцы в марте-месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации — ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта», — сказала Петренко.