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ВСУ убили курского пенсионера, над которым издевались на видео

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Дочь пропавшего в курском приграничье пожилого мужчины, над которым издевались украинские военные и снимали это на видео, Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что ее отец лишь немного не дожил до освобождения из оккупации — солдаты ВСУ убили его в Гоголевке 25 марта.

Источник: РИА "Новости"

В середине августа в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео.

Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи, все службы и волонтеры оповещены о пропаже мужчины, все в силу возможностей занимаются поисками. Тогда же дочь Григорьева рассказала РИА Новости, что с 7 августа 2024 года ничего не знает о судьбе отца.

«Его нет больше. Его убили украинцы в марте-месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации — ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта», — сказала Петренко.

Она отметила, что кремировала тело отца и пока не приняла решение, где его захоронить, потому что еще не знает, где она будет дальше жить.