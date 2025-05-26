ВСУ убили курского пенсионера, над которым издевались на видео

В середине августа в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео.
Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика — Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, снято видео в селе Заолешенка Суджанского района, почти в пригороде Суджи, все службы и волонтеры оповещены о пропаже мужчины, все в силу возможностей занимаются поисками. Тогда же дочь Григорьева рассказала РИА Новости, что с 7 августа 2024 года ничего не знает о судьбе отца.
«Его нет больше. Его убили украинцы в марте-месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время (оккупации — ред.), и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко — он умер 25 марта», — сказала Петренко.
Она отметила, что кремировала тело отца и пока не приняла решение, где его захоронить, потому что еще не знает, где она будет дальше жить.