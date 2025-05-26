Не уступил дорогу. При столкновении авто в Петриковском районе травмированы два человека

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе при столкновении двух легковых автомобилей пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП случилось 24 мая примерно в 13.30 на автодороге Оголичская Рудня — Бобрик. Как рассказали в ГАИ, 66-летний водитель Toyota не уступил дорогу и совершил столкновение с BMW под управлением 36-летнего мужчины.
В аварии получили травмы 61-летняя женщина-пассажир, а также водитель Toyota. Их увезли в больницу. -0-