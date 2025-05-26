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В Казани из-за пожара эвакуировали школу № 67

В здании загорелось подсобное помещение актового зала.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 26 мая, в 11.38 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в казанской школе № 67 (ул. Дежнева, 1), сообщает МЧС Татарстана.

«Из здания самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала», — также рассказали в ведомстве.

Огонь удалось потушить в 12.03. Возгорание на площади 15 квадратных метров произошло в подсобном помещении актового зала школы. К счастью, никто не пострадал. Причины произошедшего сейчас устанавливают сотрудники Госпожнадзора.