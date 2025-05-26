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Актера сериала «След» заочно осудили на девять лет за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии актера Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

Хабарову определили меру наказания в виде лишения свободы сроком на девять лет. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима.

Приговор вынесли заочно. Хабаров признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В настоящее время актер находится в розыске. Хабаров получил известность после работы над сериалами «След» и «Побег».