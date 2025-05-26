Актера сериала «След» заочно осудили на девять лет за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии актера Андрея Хабарова по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.