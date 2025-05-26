В Ростове задержались слушания по делу экс-главы минтранса региона

26 мая в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону задержалось слушание по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
Заседание должно было начаться в 10:30, но ожидание затянулось из-за проблем с доставкой подсудимого.
Напомним, на предыдущих заседаниях заслушали показания свидетелей, а также продлили срок ареста, наложенного на имущество семьи бывшего главы областного минтранса.
Напомним, дело рассматривают по статьям о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей. Указанные деньги якобы требовались за беспрепятственную приемку работ по содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Задержание провели после жалобы предпринимателя в ноябре 2024 года.
Также сообщалось, что во время обыска у экс-министра нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт» и патроны к нему. Позже обнародовали полный список найденного оружия.
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