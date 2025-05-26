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В Уфе 24-летняя девушка повторно повредила уже загипсованную руку

Молодой уфимке среди ночи потребовалась помощь спасателей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе помогли 24-летней девушке, которая попала в лесу в неприятную и опасную ситуацию. По информации УГЗ, уфимка шла через лес из СНТ «Сосенки» в Калининском районе в микрорайон Инорс и упала, повредив уже загипсованную руку.

Оказалось, что девушка была у паромной переправы, но связь с ней постоянно пропадала, поэтому спасатели на катере искали ее вдоль береговой линии. Услышав звук мотора, девушка стала кричать и звать на помощь.

Сотрудники УГЗ нашли потеряшку и эвакуировали жительницу Уфы на другой берег. В медицинской помощи она не нуждалась.

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