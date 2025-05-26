В Уфе 24-летняя девушка повторно повредила уже загипсованную руку

В Уфе помогли 24-летней девушке, которая попала в лесу в неприятную и опасную ситуацию. По информации УГЗ, уфимка шла через лес из СНТ «Сосенки» в Калининском районе в микрорайон Инорс и упала, повредив уже загипсованную руку.