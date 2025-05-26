ФСБ пресекла контрабанду табачной продукции на 100 млн рублей в Петербурге

Иностранцы организовали сбыт табачной продукции, произведенной в Республике Беларусь и незаконно ввезенной в Россию. Во время обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли 6 миллионов рублей, мобильные телефоны, две легковушки и фургон.