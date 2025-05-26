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ФСБ пресекла контрабанду табачной продукции на 100 млн рублей в Петербурге

Фигурантов уголовного дела заключили под стражу.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли контрабанду табачной продукции на 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Правоохранители остановили противоправную деятельность организованной группы из числа двух граждан Республики Беларусь, а также трех граждан Республики Азербайджан, — говорится в сообщении.

Иностранцы организовали сбыт табачной продукции, произведенной в Республике Беларусь и незаконно ввезенной в Россию. Во время обыска у подозреваемых обнаружили и изъяли 6 миллионов рублей, мобильные телефоны, две легковушки и фургон.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о контрабанде. В качестве меры пресечения им избрали заключение под стражу. Разбирательство продолжается.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, как ФСБ задержала трех петербуржцев за теневые банковские операции на 287 миллионов рублей.