Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге Волгограда

— Около 12.00 напротив дома № 8/1 по ул. Окружная произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП за медпомощью обратились водитель и пассажир автомашины «четырнадцатой», — сообщили в пресс-службе главка полиции.
В настоящее время на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
По сообщению очевидцев аварии, предполагаемый виновник ДТП — водитель ВАЗа.
— «Лада» стояла в крайнем левом ряду для поворота налево, «четырнадцатая» не выдержала дистанцию и врезалась в «Ладу», от чего ту уже выбросило на встречную полосу и прямо на грузовик, — сообщают волгоградцы.