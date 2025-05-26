В Волгоградской области руководители кредитного кооператива присвоили более 190 миллионов рублей

Следственный комитет России по Волгоградской области расследует уголовное дело в отношении четырёх жителей Камышина. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.
По данным следствия, с 2010 по 2019 год руководители местного кредитного потребительского кооператива, действуя в составе организованной группы, выдавали необеспеченные займы себе и близким им лицам, прикрываясь формальным предоставлением финансовой помощи пайщикам. Общая сумма незаконных выплат составила более 150 млн рублей.
Несмотря на запрет Центрального банка на проведение операций, в 2019 году кооператив продолжил деятельность: было заключено 139 новых договоров, привлечено более 41 млн рублей. Займы были выданы на общую сумму свыше 42 млн рублей.
В результате указанных действий организация обанкротилась, оставив долги перед пайщиками почти на 700 млн рублей. В августе 2019 года кредитный кооператив был признан банкротом.
В отношении фигурантов следствие направило в суд ходатайства об аресте. Продолжается расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.