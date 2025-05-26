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В Волгоградской области руководители кредитного кооператива присвоили более 190 миллионов рублей

В Волгоградской области следствие возбудило уголовное дело против четырех человек, занимавших высокие должности в местном кредитном потребительском кооперативе. По версии следствия, они выдавали необеспеченные займы себе и своим знакомым на сумму более 190 млн рублей. В результате организация обанкротилась, оставив долги пайщикам на 700 млн.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России по Волгоградской области расследует уголовное дело в отношении четырёх жителей Камышина. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

По данным следствия, с 2010 по 2019 год руководители местного кредитного потребительского кооператива, действуя в составе организованной группы, выдавали необеспеченные займы себе и близким им лицам, прикрываясь формальным предоставлением финансовой помощи пайщикам. Общая сумма незаконных выплат составила более 150 млн рублей.

Несмотря на запрет Центрального банка на проведение операций, в 2019 году кооператив продолжил деятельность: было заключено 139 новых договоров, привлечено более 41 млн рублей. Займы были выданы на общую сумму свыше 42 млн рублей.

В результате указанных действий организация обанкротилась, оставив долги перед пайщиками почти на 700 млн рублей. В августе 2019 года кредитный кооператив был признан банкротом.

При участии сотрудников МВД и ФСБ в Камышине проведены обыски. Изъяты денежные средства в различных валютах и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности.

В отношении фигурантов следствие направило в суд ходатайства об аресте. Продолжается расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.