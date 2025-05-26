В Волгоградской области руководители кредитного кооператива присвоили более 190 миллионов рублей

В Волгоградской области следствие возбудило уголовное дело против четырех человек, занимавших высокие должности в местном кредитном потребительском кооперативе. По версии следствия, они выдавали необеспеченные займы себе и своим знакомым на сумму более 190 млн рублей. В результате организация обанкротилась, оставив долги пайщикам на 700 млн.