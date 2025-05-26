Самарец заработал на махинациях с документами и автосервисом 350 тыс. рублей

Горожанин получил эти средства в виде помощи на открытие бизнеса. Подробнее об инциденте рассказали представители областной прокуратуры.
В сентябре 2022 года ему перевели 350 тыс. рублей. До этого предоставил в Комплексный центр социального обслуживания населения ложные данные о материальном и семейном положениях, подделал чеки и документы о покупке оборудования.
Средства использовал не по назначению. Причинил региональному бюджету ущерб в крупном размере. Позже на него завели уголовное дело. Промышленный районный суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей и взыскали злополучные 350.
«В целях обеспечения исполнения решения сохранен арест на авто, наложенный в ходе предварительного расследования. Приговор в законную силу не вступил», — добавили правоохранители.
Ранее в губернии хотели осудить мужчину за незаконную трату денег по соцконтракту.
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