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Убийца соседа в воронежском общежитии сам пришел в полицию

Убивший соседа в воронежском общежитии сначала сбежал на автобусе в райцентр.

Источник: Комсомольская правда

Студент, подозреваемый в убийстве соседа в воронежском общежитии, сам сдался полиции. Но сначала пытался сбежать и уехал в Аннинский район.

Как писал сайт VRN.KP.RU, кровавый инцидент произошел ночью 23 мая в одном из общежитий ВГУ на улице Хользунова. Двое 23-летних студентов из Белгородской области поругались. Да так, что один схватил нож и ударил им оппонента в шею. И пострадавший умер.

Испугавшийся содеянного фигурант сбежал. Как сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области, он сел на рейсовый автобус и уехал в Аннинский район. Но там все-таки сам обратился в дежурную часть полиции.

— 23-летний житель Белгородской области сообщил о совершенном им убийстве соседа по общежитию на улице Хользунова в Воронеже. Данная информация подтвердилась: в комнате общежития по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили тело 23-летнего студента из Белгородской области. Сотрудники полиции доставили фигуранта в следственные органы, — сообщили в ведомстве.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. Сейчас подозреваемый находится под стражей.