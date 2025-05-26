Убийца соседа в воронежском общежитии сам пришел в полицию

Как писал сайт VRN.KP.RU, кровавый инцидент произошел ночью 23 мая в одном из общежитий ВГУ на улице Хользунова. Двое 23-летних студентов из Белгородской области поругались. Да так, что один схватил нож и ударил им оппонента в шею. И пострадавший умер.