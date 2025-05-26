В Ростове-на-Дону осужденный за госизмену получил 14 лет колонии

В Ростове-на-Дону осудили мужчину с российским гражданством, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
По данным следствия, уроженец ЛНР сам вышел на связь с украинскими спецслужбами и по их указанию в апреле 2024 года передал сведения о военных объектах, расположенных на территории Ростовской области.
Кроме того, исполнитель получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и занимался приобретением необходимых для этого компонентов.
В Ростовском областном суде задержанный получил 14 лет колонии строго режима. Приговор вынесли за подготовку к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и за государственную измену (ст. 275 УК РФ). Решение суда уже вступило в силу.
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