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Шесть новых поликлиник до конца 2025 года построят в Башкирии

В Башкирии в рамках нацпроекта строят сразу шесть поликлиник.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии построят новые поликлиники. О строительстве сразу шести новых медучреждений сообщил глава республики Радий Хабиров.

Строительные работы уже развернуты в Благовещенском, Янаульском, Учалинском, Абзелиловском, Аскинском и Бакалинском районах. Примечательно, что четыре из шести объектов, в Аскарово, Благовещенске, Учалах и Янауле, предназначены специально для оказания медицинской помощи детям.

Как отметил руководитель региона, реализация проекта началась еще в прошлом году, а завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

Параллельно в республике продолжается программа модернизации уфимских поликлиник, которая полностью финансируется из регионального бюджета.

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